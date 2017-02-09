中職》台日職棒對抗賽 統一、富邦不支援洋投
2017/02/09 16:52
〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職公布台日對抗賽球員名單，原本有26名球員，包括兩名洋投賽格威和道恩斯，不過最終只公布25人，第26人預計在12日公布，這名球員為洋投。
中職秘書長朱康震表示，由於統一獅和富邦悍將洋投報到時間的關係，確定無法支援台日職棒對抗賽，另一名洋投將由中信兄弟支援，人選要等12日才會公布。
原本台日職棒對抗賽，中職規劃一隊派一名洋投參賽，如今統一和富邦「缺席」，由桃猿隊派兩名洋投，兄弟派一名洋投參賽，另一名洋投缺額，朱康震說，由桃猿隊左投王溢正遞補。
中職聯隊將在2月23日晚上6點前完成報到，24、25在桃園青埔球場練球，26日啟程前往日本福岡，並於當天前往軟銀鷹二軍基地筑地後球場練球，2月28日、3月1日中職聯隊將於福岡巨蛋和經典賽日本國家隊進行兩場比賽。
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