NBA》馬刺氣走七六人 波總卻很不爽

帕波維奇剛成為NBA執教單一球隊最多勝的主帥。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕今日馬刺作客七六人，終場以111：103奪下勝利，此役雖一掃上次對戰灰熊末節只拿9分的陰霾，不過馬刺總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）卻直言，對於今天的表現不甚滿意。

儘管此役馬刺的比分一路領先，七六人卻一路咬緊，在末節更將分差一度縮短至3分，最後比賽到末節4分鐘才定調，這讓帕波維奇表示非常失望，「我對七六人的印象非常深刻，但我們並沒有把整場比賽打好，我們在該出手時沒有把握住，這真的非常讓人失望。」

而率隊贏得勝利的最大功臣「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）也在接受訪問時提到，「有時候我們不必非常努力的打球，我們靠的是判斷能力，不過今晚整場比賽我們都打得很辛苦，我甚至不知道我們的判斷力在哪。」

此役雷納德繳出全場最高32分、6籃板、5助攻罰球11投全中，而T.帕克（Tony Parker）也攻下18分、5助攻，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）則有15分、10籃板「雙十」的表現。

七六人方面則是歐卡佛（Jahlil Okafor）拿下20分、8籃板、罰球11投10中，薩里奇11投8中也拿下20分，卡文頓（Robert Covington）攻下18分，史道斯卡斯（Nik Stauskas）16分、7籃板、7助攻成績。