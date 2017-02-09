中職》兩個月前已口頭請辭 朱康震堅辭秘書長
2017/02/09 17:16
朱康震（中）（資料照）
〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職舉行新春團拜，中職秘書長朱康震也出席，除夕夜朱康震寫給聯盟員工一封信，表達辭去職務之意，中職會長吳志揚表示，會再跟秘書長深談，全力慰留；不過，朱康震辭意甚堅，中職勢必得尋覓新的秘書長人選。
朱康震透露，兩個月前他就像吳志揚口頭請辭，當時吳志揚第一反應是，「別開玩笑！」因為階段性任務已完成，加上自己想休息，希望多一點時間陪家人，經過長期思考，最終才做出辭職的決定。
為什麼選在除夕夜寫給聯盟員工這封信？朱康震表示，「我是媒體人出身，那一天（除夕）最沒新聞，希望盡量淡化（辭去秘書長一職）。」
對於2月底台日職棒對抗賽，朱康震說，「本來想說副祕陪會長，我不希望去福岡，不想成為焦點，比賽才是重點，但各隊都有講，這個比賽從去年開始爭取、協調，最終成行，希望陪我他們去福岡，把比賽結束再做交接，目前可能會去福岡。」
朱康震強調，他有向吳志揚推薦秘書長人選，等到會長有屬意人選，會再做交接，人選部分，這是會長權限，沒有確定前，他不能說。
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