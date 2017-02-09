中職》統一獅週六抽福袋 活動當天全館商品7折
2017/02/09 17:54
統一獅限量200份福袋。（取自統一獅臉書）
〔體育中心／綜合報導〕統一球團新春超值福袋，將在2月11日台南棒球場開賣，當日全館7折優惠（新品除外），還有百元商品，以及剛出爐的春訓球帽，福袋每組新台幣2500元，內容物包括價值約4000元以上商品，另外還有統一獅球員實戰球衣或球帽等隨機搭配。
活動將於2月11日13:00開始，與往年相同採抽籤模式，每人限填1張籤，限購1個福袋，現場抽出200支中獎籤及10支候補籤，公佈於現場公
繳費時請出示本人證件及「籤單收執聯」，無法提出
詳細資訊請上統一獅粉絲專頁：
https://www.facebook.com/unilions/photos/a.190127614357789.35424.185695408134343/1239449602758913/?type=3&theater
活動當天流程。（取自統一獅臉書）
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