中職》統一獅週六抽福袋 活動當天全館商品7折

2017/02/09 17:54

統一獅限量200份福袋。（取自統一獅臉書）

〔體育中心／綜合報導〕統一球團新春超值福袋，將在2月11日台南棒球場開賣，當日全館7折優惠（新品除外），還有百元商品，以及剛出爐的春訓球帽，福袋每組新台幣2500元，內容物包括價值約4000元以上商品，另外還有統一獅球員實戰球衣或球帽等隨機搭配。

活動將於2月11日13:00開始，與往年相同採抽籤模式，每人限填1張籤，限購1個福袋，現場抽出200支中獎籤及10支候補籤，公佈於現場公告欄，中籤者請於15:20前完成繳費，時間截止經唱名三次未到視同放棄。

繳費時請出示本人證件及「籤單收執聯」，無法提出證明者取消中籤資格，由候補名額遞補，活動任何異動與時間上的調整，以現場公告方式通知。

詳細資訊請上統一獅粉絲專頁：

https://www.facebook.com/unilions/photos/a.190127614357789.35424.185695408134343/1239449602758913/?type=3&theater

活動當天流程。（取自統一獅臉書）

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