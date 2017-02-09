中職》獅隊新洋投不但球速160 還有個明星親戚
2017/02/09 19:55
〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天宣布簽下32歲洋投福瑞多（Alfredo Figaro），這位獅隊新同學可是大有來頭，他是大聯盟明星終結者羅德尼（Fernando Rodney）的表弟，而且球風豪邁，曾在大聯盟測得160公里的極速，新球季球迷有機會到現場體驗火球帶來的視覺震撼。
福瑞多來自多明尼加，4年大聯盟生涯雖然不亮眼，只有5勝8敗防禦率5.04的成績，但在日、韓職棒皆有不錯的表現，2011、2012年在日職繳出8勝11敗、防禦率3.31，前年則在韓職三星獅留下13勝7敗、防禦率3.38。
福瑞多有相當快的球速。（資料照，歐新社）
福瑞多的表哥羅德尼是大聯盟球星，去年曾在馬林魚與陳偉殷當隊友。（資料照，法新社）
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