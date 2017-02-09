中職》3/14公辦熱身賽開打 共計12場比賽
2017/02/09 17:33
〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職公布官辦熱身賽賽程，比賽從14日到21日，共計12場，其中19日在台中洲際球場一日兩戰，中午統一獅對Lamigo桃猿之戰打完，緊接著在場外舉行季前宣傳活動，再進行晚場中信兄弟對富邦悍將熱身賽；3月25日開幕戰在新莊球場進行，由中信兄弟對富邦悍將。
2017中職官辦熱身賽賽程：
3/14（二） 獅@象18:35 （澄清湖）
3/15（三） 悍將@桃猿 18:35 （澄清湖）
3/16（四） 桃猿@象18:35（澄清湖）
悍將@獅18:35 （斗六）
3/17（五） 象@悍將18:35 （澄清湖）
桃猿@獅18:35 （斗六）
3/18（六） 獅@悍將17:05 （斗六）
象@桃猿17:05 （洲際）
3/19（日） 獅@桃猿12:05 （洲際）
悍將@象18:05 （洲際）
3/20（一） 象@獅18:35 （洲際）
3/21（二） 桃猿@悍將18:35 （洲際）
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