中職》桃猿新球季口號「捷」邀球迷搭機捷看球
2017/02/09 17:35
桃猿新球季口號「捷」邀球迷搭機捷看球。（取自Lamigo桃猿FB）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今天全隊和桃園市長鄭文燦一同試乘即將正式營運的桃園機場捷運，從球場所在地體育園區站，搭到長庚醫院站。試乘前，桃猿隊也公布今年口號「捷Speed」，除了和機捷結合，也期望球隊連戰皆捷。
猿隊領隊劉玠廷說，6年前球隊從高雄北遷時，機捷尚未正式動工，6年來的等待，機捷背負著不少球迷的期待，猿隊靠著戰績和行銷，連續4年票房居聯盟之冠，有了機捷加持，他有信心未來再稱冠10年也不是問題。
劉玠廷也透露，由於體育園區站和桃園球場地緣關係近，未來將和桃園捷運公司合作，將參考日職或美職等國外意象，在車站週邊打造美職「地鐵大戰」般氣氛。
相關新聞
- 中職》3/14公辦熱身賽開打 共計12場比賽
- 中職》葉總不在 富邦悍將熱身賽下週開打
- 中職》兩個月前已口頭請辭 朱康震堅辭秘書長
- 中職》台日職棒對抗賽 統一、富邦不支援洋投
- 中職》獅隊本土先發10搶3 蔗總看好羅錦龍
推薦新聞
-
NBA》馬刺氣走七六人 波總卻很不爽2017/02/09 18:02
-
經典賽》怕影響士氣不用投手特別名單 南韓28人打好打滿2017/02/09 17:22
-
中職》葉總不在 富邦悍將熱身賽下週開打2017/02/09 17:17
-
世大運》去年底奪冠 賴嘉一盼入選世大運2017/02/09 16:42
-
中職》獅隊本土先發10搶3 蔗總看好羅錦龍2017/02/09 16:03