中職》桃猿新球季口號「捷」邀球迷搭機捷看球

桃猿新球季口號「捷」邀球迷搭機捷看球。（取自Lamigo桃猿FB）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今天全隊和桃園市長鄭文燦一同試乘即將正式營運的桃園機場捷運，從球場所在地體育園區站，搭到長庚醫院站。試乘前，桃猿隊也公布今年口號「捷Speed」，除了和機捷結合，也期望球隊連戰皆捷。

猿隊領隊劉玠廷說，6年前球隊從高雄北遷時，機捷尚未正式動工，6年來的等待，機捷背負著不少球迷的期待，猿隊靠著戰績和行銷，連續4年票房居聯盟之冠，有了機捷加持，他有信心未來再稱冠10年也不是問題。

劉玠廷也透露，由於體育園區站和桃園球場地緣關係近，未來將和桃園捷運公司合作，將參考日職或美職等國外意象，在車站週邊打造美職「地鐵大戰」般氣氛。