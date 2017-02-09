NBA》籃網1.3億簽下的後衛 離隊後仍關心林書豪

瓦茲奎茲有望重返籃網隊。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕季初因傷遭解約的前籃網控衛瓦茲奎茲（Greivis Vasquez）將重返NBA，再與林書豪續隊友緣？

瓦茲奎茲最近接受《Hoopshype》專訪，透露傷勢已恢復約五成，很感謝籃網這段時間的協助，若有機會願意重返球隊效力。

今年30歲的瓦茲奎茲，多年來一直受到腳踝傷勢影響，去年與籃網簽下430萬美元（約新台幣1.3億元）的合約加盟，但出賽3場就傷勢復發，決定動刀後被釋出，但籃網這段時間仍對他大力相助，讓瓦茲奎茲相當感動。

瓦茲奎茲表示，籃網在他受傷時給於很大的幫助，而且非常專業，雖然現在無約在身，但籃網助教還是經常跟他聯絡，提供協助。

籃網教頭亞特金森（Kenny Atkinson）表示，球隊隨時為瓦茲奎茲敞開大門，而瓦茲奎茲透露，亞總已經邀請他4月或5月時回隊上練球，若傷勢復原一切順利，最快4月就可看到瓦茲奎茲與籃網重逢。

受傷這段時間，瓦茲奎茲仍持續關心籃網戰績，他說：「籃網本季補強極不順利，開出的合約都遭他隊匹配，主控林書豪又受傷，現階段只能磨練新秀，相信總管馬克斯（Sean Marks）今年夏天會再做新嘗試，相信籃網有一天會好起來的。」