MLB》拿過4屆世界大賽冠軍 巨人老投要退休了

前巨人投手羅培茲宣布退休。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕擁有4只世界大賽冠軍戒指，39歲前巨人後援投手羅培茲（Javier Lopez）今日宣布退休，14年生涯留下30勝17敗14救援。

「就是時間到了，這是屬於年輕人的遊戲，雖然我覺得我還能打，但光是準備春訓就已經變得越來越難了。」羅培茲說，「我期待接下來在我生活上的變化，即使我不知道會發生什麼事，都是值得拭目以待的。」

羅培茲25歲前不曾上過大聯盟，但14個賽季裡，839場出賽高居現役41多，他在1998年選秀被響尾蛇選中，2002年以規則5選秀被選入紅襪隊，在隔年被送到洛磯隊，才有了初登板。2007年他在紅襪拿下第一個世界大賽，但2010年轉隊到巨人成為牛棚主力的他，2010、12、14再度戴上冠軍戒。

總教練波奇（Bruce Bochy）表示，「羅培茲是每個教練希望球隊都會有的球員，他不單在牛棚投得棒，在整支球隊裡也很出色。光是2016年Willie Mac award獎（表揚巨人最有運動家精神的球員）頒給他就知道他在隊友間多受到崇敬和讚賞。」