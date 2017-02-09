中職》未來中職賽事 機捷將計畫加開末班車

機場捷運未來將加開末班車，疏運看球民眾。（資料照）

〔記者林宥辰／桃園報導〕為了因應中職賽事，機捷未來將在中職比賽結束前，將加開加班車疏運球迷人潮，球迷可望多一項便利選擇平安返家。

機捷桃園體育園區站緊鄰桃園國際球場，該站末班車為23:16分，目前正常班距為15分鐘一班，但桃捷公司董事長劉坤億說，中職賽事開打後，桃捷計畫做出彈性調整、加開班次，讓班次更加密集，外地球迷可選擇搭到高鐵站轉乘高鐵，北部地區球迷也能一路搭回台北。