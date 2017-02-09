經典賽》沒在美國隊名單 克蕭：球季優先

克蕭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今公布經典賽名單，豪華陣容讓外界嘆為觀止，幾乎各位置都有明星球員陣守，但卻不見道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）在名單中。

美國隊若能挺進道奇球場的準決賽，預計將推派克蕭登板出賽，不過最終克蕭因為背傷問題，拒絕美國隊的邀請，對此他表示說：「若能披上國家對戰袍，絕對是無比的榮耀，但賽季的考量還是我的優先順位。」

克蕭去年球季出賽21場，繳出防禦率1.69及12勝4敗的成績，季後賽表現亮眼，甚至還擔任終結者，只可惜道奇在國聯冠軍戰敗給小熊，無緣晉級世界大賽。