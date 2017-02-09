NBA》返雷霆不怕被噓 杜蘭特準備好了

杜蘭特在去年夏天離開雷霆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）在離開效力8年的雷霆並加盟勇士後，引起許多反對的聲浪，台灣時間12日將回到雷霆的主場對戰，他坦言自己已經做好面對粉絲的心理準備。

杜蘭特表示，他知道自己做了一個不受歡迎的選擇，「去年夏天我的離開傷害了許多球迷。我從19歲就待在雷霆，和每個人都建立了良好的關係，球迷看著我長大，他們對我就像自己的兒子一樣。不管比賽當天會有歡呼聲或者噓聲，我都會接受、也能夠理解，這些都是我生涯中的一部分。」

「我知道忠於自己很難，媒體的炒作、猜測與傳言都試圖找出我為什麼會選擇離開。」杜蘭特說道，「當我在場上比賽，這些聲音都會消失。我會把注意力放在比賽上，用正確的方式去準備練習，而不是被這些虛假的戲碼取代。」

本季杜蘭特出賽52場，場均25.7分、8.4籃板、4.9助攻，本周日 （2月12日）將在早上9：30分客場迎戰雷霆。

杜蘭特。（美聯社）