札幌亞洲冬季運動會 我國參賽選手創新高
2017/02/09 18:19
2017年第8屆札幌亞洲冬季運動會授旗典禮合照（奧會提供）
〔記者廖聿偉／台北報導〕第8屆亞洲冬季運動會即將於2017年2月19日起至26日止在日本北海道札幌舉行，計將舉辦滑雪、滑冰、冰上曲棍球、冰壺及冬季兩項等5種運動、64個項目的競賽。
本屆賽會我國有滑雪（高山）、滑冰（競速、短道競速、花式）、冰上曲棍球、冰壺、冬季兩項等5種運動41位選手參賽（男：35、女：6），代表團總人數達71人，選手參賽人數及代表團人數均為歷屆亞冬運代表團之最。
台灣奧會於今日下午4時於體育署大樓舉辦授旗典禮，由教育部體育署何卓飛署長親自為代表團授旗及致贈加菜金。
台灣位居亞熱帶，從事冬季運動的困難度極高，但歷年來我國代表團均未在冬季奧運會及亞洲冬季運動會中缺席。台灣奧會主席兼代表團團長林鴻道除感謝各參賽協會克服種種困難，為國家訓練選手參賽外，也感謝政府長期以來對於發展冬季運動的支持，更期望此次史上最龐大陣容之代表團能創造史上最佳成績。
現階段所有選手及教練已經進行最後的參賽準備，其中滑雪及競速滑冰代表隊已先行前往北海道移地訓練，團本部及其他代表隊將於2月16日陸續出發前往札幌參賽。賽會開幕典禮訂於2月19日下午4時於當地著名的札幌巨蛋盛大舉行。
這是札幌於1986年主辦第1屆亞洲冬季運動會後，第3次主辦本賽會。札幌同時也是1972年第11屆冬季奧林匹克運動會的主辦城市。
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