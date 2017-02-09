中職》球員注意！本季延賽規則有大變革

〔體育中心／綜合報導〕今日中職球團代表會議，針對季後賽及總冠軍賽成為正式比賽的規定做出修改，原定條文「比賽採9局制，除未完成第1局時為無效比賽外，每場比賽皆須完成正規9局且分出勝負。」修改如下：

為顧及條文完整性，本次會議再針對成為正式比賽的規定修增訂條文內容為：

比賽採9局制，每場比賽皆須完成正規9局。

1. 在完成第9局前，中途因雨或其他不可抗力等因素而中止時，皆成為保留比賽。

2. 在完成第9局後、及延長賽任一局數中成為平手，因不可抗力因素無法進行比賽時，成為和局比賽。

3. 若因和局而有必要再增加比賽時，由聯盟安排日程與場地，並負責相關售票事宜，門票收入歸聯盟所有。」

延期比賽修改規定：

除依目前規定依場序依序順延外，另增加：

「首場週六賽事無法進行或未成為正式比賽時，延（保留）至隔週一進行。」