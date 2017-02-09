SBL》周俊三暫代衛冕軍兵符 領隊蔡易餘：最適合的人選

周俊三暫代台啤總教練。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕閻家驊因涉入賭博罪遭檢方起訴，今宣布辭去台啤總教練一職，原執行教練周俊三將暫代主帥，完成接下來台啤6場例行賽和所有季後賽，領隊蔡易餘表示，一切尊重司法，由於還未定罪，所以閻家驊暫時卸下兵符。

衛冕軍台啤上週三戰全勝，本季戰績首度衝上第二，如今卻因閻家驊陷入賭球案被迫換帥，蔡易餘坦言，對球員多少有所衝擊，但台啤是支成熟的球隊，相信球隊能度過難關，迎接所有挑戰。

閻家驊SBL元年擔任台啤領隊，第二季任台啤總教練至今，帶領球隊拿下4座冠軍，於第四季和第五季完成二連霸，生涯拿下216勝，是現今SBL最多勝教練，蔡易餘說，閻總對台啤貢獻良多，他培育無數的籃球英才，如今捲入賭博案，感到很遺憾。

前台灣隊國手周俊三是CBA時期宏國隊的當家控衛，他於SBL第五季起擔任台啤的助理教練，於第十一季開始轉任執行教練，蔡易餘表示，周俊三教練資歷完整，也很會帶心，現階段他是最適合的人選，由他暫代教練很放心。

台啤總教練閻家驊涉入賭博罪遭檢方起訴。（資料照，記者林正堃攝）

周俊三暫代台啤總教練。（資料照，記者陳志曲攝）