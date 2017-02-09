網球》雙詹遠征中東 感謝鼎泰豐協助網球外交
2017/02/09 19:01
〔記者梁偉銘／台北報導〕詹詠然／詹皓晴出征中東前夕，特地拜會鼎泰豐董事長楊紀華，感謝這位忘年之交先前農曆春節大力幫忙，讓她們略盡地主之誼，邀請各國球星品嚐小籠包等寶島美食，做好「舌尖上的國民外交」，更重要的是，雙詹齊聲說：「我們很幸運走出低潮贏得冠軍，榮耀應與楊董分享。」
詹家姊妹揮別開季不順，如願在第2屆台灣女網賽完成衛冕重任，聯手笑捧合拍以來生涯第9座WTA雙打金盃，而飛往杜哈、杜拜等職業賽前，大小詹帶著剛出爐的冠軍獎盃，向低調力挺她們的楊董致意，熱愛美食的詹詠然說：「難得返台出賽又適逢假期，還好有鼎泰豐熱情招待，讓我扮演好東道主，帶著各國選手大快朵頤，享受真正道地的台灣美味。」大詹深信小籠包的好滋味，往後也能在世界各地持續飄香，滿足更多網球名將的挑剔胃口。
詹皓晴則說，鼎泰豐全球聞名，連遙遠的杜拜都有分店，「有機會我和姊姊一定再找外籍球星前往捧場，透過美食來介紹寶島。」
詹詠然（左）、詹皓晴（右）出征中東前夕，特地帶著冠軍獎盃拜會鼎泰豐董事長楊紀華（中），感謝這位忘年之交農曆春節大力幫忙，讓她們略盡地主之誼，邀請各國球星品嚐小籠包等寶島美食，做好「舌尖上的國民外交」。（詹詠然提供）
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