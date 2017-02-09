NBA》三巨頭又要輪休？騎士教頭：可能喔

騎士三巨頭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間明早9點東部龍頭騎士將再戰雷霆，主帥泰倫魯（Tyronn Lue）卻有意讓三巨頭再度同場輪休，受訪時他語帶保留，「可能吧，我不確定。」

騎士今以132：117大勝溜馬取得4連勝，2月以來氣勢如虹，明天將作客雷霆，「三巨頭」詹姆斯、厄文、洛夫卻可能再度同時輪休，總教練泰倫魯語氣曖昧地說，「我還不確定……至少現在還沒辦法100%確定，但非常有可能。」

去年12月15日騎士背靠背出戰灰熊，三巨頭缺席孟斐斯，引來外界一片撻伐，泰倫魯還為此向失望的球迷道歉，當時詹姆斯還上前線救火。但騎士近來傷兵不少，「神經刀」史密斯（J.R. Smith）尚未歸隊，尚伯特（Iman Shumpert）前2戰才傷腳踝，「鳥人」安德森（Chris Andersen）因右膝十字韌帶斷裂動刀報銷。

騎士三巨頭。（資料照，法新社）