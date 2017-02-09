NBA》禪師暗諷本性難移 安東尼幽默回擊

尼克總管傑克森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）昨日才在推特上發言暗諷「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）本性難移，稍早安東尼在接受訪問時則回應他把傑克森的發言當作激勵人心的戰術。

禪師才在推特上發文「我了解到不能將雲豹上的斑點移除（本性難移）」安東尼在面對記者提問時則幽默回應，「我喜歡的是黑色的豹，傑克森把動物記錯了。」

記者也向安東尼提問，是否在這個節骨眼上仍然會像上個賽季自己說的「相信禪師」，對此他笑著回應「你懂的」，並用最近七六人「推特王」恩比德（Joel Embiid）的口頭禪「我相信過程」來予以答覆。

尼克教練何納塞克（Jeff Hornacek）則表示他非常希望甜瓜能待在尼克，並再度聲明「我們並不希望他（安東尼）被交易。」

甜瓜。（美聯社）