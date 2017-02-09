亞巡賽》Maybank錦標賽 第1回合華倫領先、詹世昌並列19名

蘇格蘭華倫第一回合63桿暫居領先。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕總獎金300萬美元（約台幣9371萬元）的Maybank錦標賽，今天在馬來西亞吉隆坡進行第1回合，台灣好手呂偉智和詹世昌都繳出69桿暫時並列19名。

這場比賽是亞巡賽與歐巡賽共站賽事，首回合競爭激烈，蘇格蘭選手華倫（Marc Warren）打下1個老鷹、7個博蒂，以63桿領先。華倫上週在杜拜沙漠菁英賽兩回合就遭淘汰，轉戰吉隆坡卻打出低於標準桿9桿的好成績。

17歲的泰國年輕好手帕恰拉，今天也有好表現，他從後9洞出發，先抓到4隻小鳥，回到前9洞又從第4洞起抓下4個博蒂，當時並列領先，可惜最後1洞他在第9洞打進沙坑吞下柏忌，幾乎同一時間華倫在第17洞抓鳥，把領先差距拉大到兩桿。多達6人同以66桿多第3。

這場比賽台灣選手4人出賽，呂偉智和詹世昌首回合打出69桿，與另外10人並列19名。呂偉智打下5個博蒂、2個柏忌，今天他的上果嶺率還不錯，攻上15個果嶺，3個沒打上去的洞，也都保Par成功。兩個柏忌則都是果嶺3推桿。

詹世昌抓了6隻小鳥，另有3個柏忌，都是果嶺3推桿造成的。洪健堯第1回合花了73桿，林文堂則以74桿完賽。

詹世昌69桿暫時並列19名。（資料照，記者趙新天攝）