經典賽》台灣隊有「王」 引起美國網友熱烈討論
2017/02/09 20:42
王建民也在投手特別名單中。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈經典賽各國的28人名單，台灣隊的特別投手名單也曝光，其中包含王建民、賴鴻誠與王維中等人都在清單上。
今年的經典賽設置新規則，允許各國提出10人名單，在每輪之間可做替換，而台灣隊的名單中包含賴鴻誠、呂彥青、王建民、陽建福、王政浩、王維中、吳俊杰、陳品學等人。
經典賽官網今天公佈各國陣容後，引起國外網友熱烈討論，其中一名外國網友對台灣隊的感想是「也太多王了吧...」，也有網友還記得王建民，提醒其他國家要提防他「有如地獄般的表現」，還有網友揶揄「我看布朗隊要拿超級盃的機率還比較高。」
外國網友看到台灣隊名單直呼「好多王」。（取自經典賽官網）
台灣隊28人名單如下：
投手：林晨樺（富邦）、蔡明晉（富邦）、倪福德（富邦）、黃勝雄（富邦）、潘威倫（統一）、陳韻文（統一）、王鏡銘（統一）、陳鴻文（中信兄弟）、陳冠宇（日職羅德）、郭俊麟（日職西武）、宋家豪（日職樂天）、江少慶（印地安人）、羅國華（高知鬥犬）
捕手：鄭達鴻（中信兄弟）、林琨笙（富邦）
內野：蔣智賢（中信兄弟）、林智勝（中信兄弟）、許基宏（中信兄弟）、王勝偉（中信兄弟）、林志祥（統一）、陳鏞基（統一）、林益全（富邦）
外野：張正偉（中信兄弟）、張志豪（中信兄弟）、胡金龍（富邦）、林哲瑄（富邦）、高國輝（富邦）、羅國龍（統一）
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