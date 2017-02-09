NBA》轟28分慶生 K湯：剩餘球季會在祖父回憶裡打完

湯普森。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕一反外界預測，勇士「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）今出戰公牛，還轟出全場最高28分助隊123：92取勝，收起悲傷，湯普森說，剩下來的賽季會在祖父的回憶裡打完。

勇士結束「超級盃」休假，連2天練球湯普森都缺席，昨日才剛辦完祖父葬禮，外媒多揣測湯普森會繼續向球隊告假，不過他今天準時出席勇士主場對戰公牛的比賽，湯普森談到自己和祖父非常親密的關係，言語中帶有說不出的遺憾，「他總是在我們周圍陪著大家，在我父親到中西部工作的2年，祖父總是陪伴著我們。」

1月時湯普森特地飛往波特蘭見祖父可能的最後一面，即使他有意留下，將時間留給祖父，但在祖父的鼓勵下，湯普森歸隊出席比賽。湯普森說，會帶著和祖父的回憶接著打下去，「我失去的家人，我在打球時常常想起他們。我的祖母、阿姨、叔叔、大家，他們很堅持看我打球，我很開心能讓他們從電視上看到我、為我感到驕傲。」

今天剛滿27歲的湯普森，於比賽攻下28分6籃板3助攻全場最高。