NBA》七六人2月份還沒贏過 恩比德、狀元郎何時復出成未知數

恩比德。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕原本戰績稍有起色的七六人，2月份至今還沒有贏過，「推特王」恩比德（Joel Embiid）日前在比賽時又傷到膝蓋，儘管總教頭布朗（Brett Brown）一再強調他的傷勢並無大礙，不過休兵這麼多場，何時會出賽布朗自己也給不出定案。

今日七六人敗給馬刺後，記者向布朗詢問恩比德與西蒙斯（Ben Simmons）何時會出賽，他表示明日背靠背迎戰魔術的比賽，恩比德仍不會出場，不過「我相信很快我們又會再見到他。」

至於2016的選秀狀元西蒙斯，布朗則坦言沒辦法給予確切的時間，「我知道球迷們都想知道正確的日期，但現在我們沒辦法給出一個答案，如果我們知道，一定會公開，但現在真的不確定。」

西蒙斯在NBA開季前接受訓練時造成右腳第五蹠骨骨折，並於10月接受手術，至今仍未參加過任何一場NBA例行賽。

西蒙斯。（資料照，美聯社）