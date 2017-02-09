NBA》七六人2月份還沒贏過 恩比德、狀元郎何時復出成未知數
2017/02/09 22:31
恩比德。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕原本戰績稍有起色的七六人，2月份至今還沒有贏過，「推特王」恩比德（Joel Embiid）日前在比賽時又傷到膝蓋，儘管總教頭布朗（Brett Brown）一再強調他的傷勢並無大礙，不過休兵這麼多場，何時會出賽布朗自己也給不出定案。
今日七六人敗給馬刺後，記者向布朗詢問恩比德與西蒙斯（Ben Simmons）何時會出賽，他表示明日背靠背迎戰魔術的比賽，恩比德仍不會出場，不過「我相信很快我們又會再見到他。」
至於2016的選秀狀元西蒙斯，布朗則坦言沒辦法給予確切的時間，「我知道球迷們都想知道正確的日期，但現在我們沒辦法給出一個答案，如果我們知道，一定會公開，但現在真的不確定。」
西蒙斯在NBA開季前接受訓練時造成右腳第五蹠骨骨折，並於10月接受手術，至今仍未參加過任何一場NBA例行賽。
西蒙斯。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》霍姆斯砍本季新高 感謝八七人經驗
- NBA》三連勝後氣勢高漲 布朗：七六人打的比以往有自信
- NBA》延長賽遭球隊限制出場 推特王怒了
- 七六人1月勝場 抵去年整季
- NBA》熱火大勝七六人 懷特塞德：有沒有恩比德都一樣
- NBA》被隊友踢到頭 卡羅：以為是恩比德做的
推薦新聞
-
NBA》禪師暗諷本性難移 安東尼幽默回擊2017/02/09 22:28
-
經典賽》台灣隊有「王」 引起美國網友熱烈討論2017/02/09 20:42
-
經典賽》胡金龍3分砲帶動 台灣隊4轟大勝溫莎皇家2017/02/09 20:41
-
NBA》三巨頭又要輪休？騎士教頭：可能喔2017/02/09 20:21
-
中職》獅隊新洋投不但球速160 還有個明星親戚2017/02/09 19:55