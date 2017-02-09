MLB》皇家送走高天份投手 換來快腿小鮮肉
2017/02/09 22:37
小熊獲得米爾斯。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕世界大賽衛冕軍小熊持續補強，今天與皇家達成協議，換來投手米爾斯（Alec Mills），皇家則拿到潛力外野手迪威斯（Donnie Dewees）。
為讓這筆交易順利完成，小熊釋出左投手羅林斯（David Rollins）挪出空間，米爾斯今年25歲，去年首度登上大聯盟，只出賽3場防禦率高達13.50。
米爾斯是名天份極佳的投手，2015年還在高階1A打拚，去年就連升2級爬到3A，並在5月皇家投手短缺時首登大聯盟，9月又透過擴編上大聯盟「觀光」，累積3.1局投出4K，但控球不理想丟出5保送，共失5分責失。
皇家獲得的潛力新秀迪威斯年僅23歲，去年在1A與高階1A磨練，繳出2成84打擊率，其中二壘打多達25支，三壘打也有14支，另外還有31次盜壘成功，充分展現快腿本色，與皇家球風相吻合。
至於小熊釋出的投手羅林斯自去年11月起就不斷換東家，先後待了水手、遊騎兵、費城人等隊，而小熊更是2度將他撿走、釋出，春訓要向哪支球隊報到仍不得而知。
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