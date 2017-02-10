雷霆正面迎擊騎士 今日賽事預告與轉播
2017/02/10 07:08
今日東部龍頭騎士將迎戰雷霆，主帥泰倫魯有意讓三巨頭再度同場輪休，「大三元製造機」魏斯布魯克能否帶領雷霆擊敗強權騎士？
至今12連勝的松山高中，上一場無法順利將比分拉開，賽後教練不僅將球員叫到預備場地斥責一番，也讓上場時間較少的板凳球員留在球場操體能，今天對上準決賽戰績同為4勝0敗的高苑，雙方會有什麼精彩內容？請不要錯過自由體育頻道。
NBA
09:00 騎士 VS. 雷霆（緯來體育）
11:30 塞爾提克 VS. 拓荒者（FOX體育）
SBL
男子組
15:40 泰山高中 VS. 東泰高中
17:20 高苑商工 VS. 松山高中
19:00 能仁家商 VS. 南山高中
女子組
12:20 南湖高中 VS. 苗栗高商
14:00 淡水商工 VS. 南山高中
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