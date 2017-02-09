台啤總教練涉賭請辭 周俊三：球隊多少受影響

閻家驊因涉入賭博罪遭約談，宣布辭去台啤總教練一職，原執行教練周俊三（圖）將暫代主帥。（記者黃志源攝）

〔即時新聞／綜合報導〕閻家驊因涉入賭博罪遭約談，以50萬交保後，今宣布辭去台啤總教練一職，原執行教練周俊三將暫代主帥，他坦言，閻總請辭球隊多少也有受影響。

根據《蘋果》報導，周俊三表示，台啤今下午搭車到高雄備戰，閻總也有打電話給他說明目前狀況，交代他繼續帶領球隊不要受影響。

但周俊三坦言，總教練突然請辭，球隊多少有受到影響，但自己也告訴球員，保持專注全力求勝，本週還有3連戰要硬戰，其他的事情球團會處理，大家要盡好各自的本分，剩下的就是打完3連戰再說。