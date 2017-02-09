NBA》詹皇苦等進攻發動機 騎士簽的居然是他
2017/02/09 22:34
騎士新成員威廉斯。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕「大帝」詹姆斯（LeBron James）曾多次向球團表示，騎士需要再簽一名進攻發動機，來分擔控衛厄文（Kyrie Irving）的得分重任，等了許久球團今天終於傳出好消息，騎士用10天短約簽下搖擺人威廉斯（Derrick Williams）。
威廉斯年僅25歲已打過4支球隊，主要進攻位置為小前、大前鋒，但他場上並非詹皇所說的進攻發動機，無法持球引導隊友進攻，得分多為仰賴隊友的助攻。
威廉斯生涯場均得分僅9.1分，助攻更只有0.7次，防守表現普通，研判騎士簽下他可能是要填補「鳥人」安德森（Chris Andersen）球季報銷後的禁區戰力。
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