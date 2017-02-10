圓石灘配對賽》第1回合風雨攪局 潘政琮打了13洞高於標準桿5桿
2017/02/10 08:05
比賽因風雨太大暫停。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽AT&T圓石灘配對賽今天進行第1回合，受不穩定的天氣影響，比賽被迫暫停。台灣好手潘政琮在強風大雨中只打完13洞，吞下兩個雙柏忌和1個柏忌，休兵總計高於標準桿5桿。
第1回合較早出發的選手，遇上穩定的天氣，但3座比賽球場隨後開始颳強風、下大雨，比賽終於在台灣時間今天清晨6時宣布暫停。
小潘這回合在Monterey Peninsula俱樂部出賽，他從第10洞出發，第12洞長洞打進球道沙坑，花了4桿上果嶺，又3推吞下雙柏忌，第14洞短洞開球打進長草，花了4桿。回到第1洞花了3桿攻上果嶺，又出現3推。
目前並列領先的是美國的藍伯、戴門和南韓盧乘烈，他們都是在Spyglass Hill球場打出68桿。許久沒衝到領先群裡的史畢斯，在Monterey Peninsula俱樂部打到第16洞，低於標準桿3桿。
當地風雨之大，連美國公開賽冠軍D.強森這種大砲型選手也難敵大自然的力量，他在Monterey Peninsula俱樂部599碼的第12洞，他拿1號木桿開球，接著打3號木桿，再打4號鐵桿，球竟然還沒攻上果嶺，還好1切1推保Par。被問到以前有沒有遇過這種情況，D.強森說：「從來沒有。」
潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）
D.強森。（美聯社）
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