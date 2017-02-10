MLB》馬林魚驚爆出售 496億賣給川普親家
2017/02/10 08:03
旅美好手陳偉殷目前效力於馬林魚。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開季前驚傳馬林魚將出售消息，外媒報導指出，馬林魚總裁塞森（David Samson）曾向球團人員透露，老闆羅利亞預計將以16億美元（約新台幣496億）賣掉球隊，但面對媒體詢問，塞森沒有作出回應。
富比士報導指出，由於球隊開銷大幅增加，馬林魚老闆羅利亞（Jeffrey Loria）原本就有意在本季明星賽結束後出售球隊，不過報導指出，目前已談妥相關事宜，有可能以16億美元轉手。
馬林魚曾在1997、2003年拿下世界大賽冠軍，不過自2009年後，戰績並不太好，甚至自2003年奪冠後，就未再打進季後賽，也是大聯盟史上第二長時間未打入季後賽球隊。
報導指出，球團不具名人士透露：「毫無疑問，他（羅利亞）確定會把球隊賣掉」，目前僅確定買方為紐約的房地產大亨，尚未確定身分，傳聞是川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的公公庫許納（Charles Kushner）。
不過，根據大聯盟規定，球隊買賣需知會聯盟，但聯盟官方表示，目前仍未收到馬林魚球團通知。
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