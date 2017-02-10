日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了

陽岱鋼十分看重轉戰巨人的第一年。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼隨隊赴宮崎春訓，昨練習途中不發一語離場，巨人教練團聽聞是跟下半身緊繃有關係，原定11、12日紅白戰能否出賽成疑。

陽岱鋼昨按表操課，做完熱身、跑壘後，傳接球時突然到板凳休息，中午被球團工作人員載離球場，被媒體問到是否因為身體不適早退，陽岱鋼表情凝重、沉默不語。

巨人監督高橋由伸表示，還沒收到關於症狀的報告，現階段不用勉強去練習；打擊教練村田真一則說，有聽說是下半身有點緊繃，今後練習參加與否視狀況而定。

巨人原定11日舉行，陽岱鋼是否出賽？村田回應，「健康的話就出賽，如果還是有點緊繃就不會，受傷的話就麻煩了。」