網球》索菲亞公開賽 頭號種子提姆爆冷出局

頭號種子提姆16強出局。（Sofia Open官網）

〔體育中心／綜合報導〕在保加利亞舉辦的索菲亞公開賽正在進行，世界排名第8的提姆（Dominic Thiem）、排名11的比利時高芬（David Goffin）及今年澳網闖進四強的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）等四大天王接班人皆有參賽。

頭號種子提姆在第一場比賽就爆冷出局，以6：4、6：4直落二敗給世界排名87的喬治亞選手巴西拉什威利（Nikoloz Basilashvili）。高芬及迪米特洛夫皆順利晉級8強，地主選手「小費德爾」迪米特洛夫下場比賽將迎戰塞爾維亞第8種子特洛伊基（Viktor Troicki）。

迪米特洛夫賽後表示很久沒有在自己的國家參賽，而觀眾對他的熱情支持讓他非常感謝且信心十足，更希望能在接下來的比賽都如此順利。

「小費」迪米特洛夫。（取自GONG.BG）