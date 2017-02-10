NBA》2隊有興趣 魔術可望交易伊巴卡
2017/02/10 09:46
伊巴卡（左）有機會穿上火箭球衣？（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕據美媒報導，魔術有意兜售隊上過多的禁區球員，大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）也名列其中，其中火箭被爆料打算跟魔術談交易，而熱火也想為懷特塞德（Hassan Whiteside）找新搭檔。
伊巴卡去年6月從雷霆被交易到魔術，換回後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）、前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova），他的合約將在今夏到期，並成為完全自由球員。雖然魔術現階段願意報價留人，但未排除交易的可能，本季他平均能得到14.9分、6.9籃板、1.6火鍋，三分球命中率38.6%，攻守表現仍保持一定水準。
先前曾有美媒爆料，因為與哈登（James Harden）在雷霆共事過，火箭想簽下伊巴卡，再補強陣容深度，但火箭老闆莫雷（Daryl Morey）表示對現況還算滿意，不想做任何改變；熱火則是另一支追求伊巴卡的球隊，但總管萊利（Pat Riley）會出多少籌碼讓外界難以預料。
伊巴卡說：「我現在不想談交易的事，也不想知道結果，我只想好好打球，幫助球隊多贏幾場。」
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