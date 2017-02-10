MLB》還在酸陳偉殷是薪水小偷？看看他老闆賺多少
2017/02/10 09:15
陳偉殷去年簽5年8000萬美元的合約，卻因為首年表現不佳被部分球迷嘲諷「薪水小偷」。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕高薪球員在大聯盟表現不佳時，經常被球迷嘲諷「薪水小偷」，但是近日爆出的馬林魚易主案，再次說明跟老闆相比，球員薪水多麼微不足道。
根據美媒報導，馬林魚老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）在2002年以1億5850萬美元（約49.5億台幣）買入球隊，15年後，他可能以16億美元（約新台幣496億）賣出，飆升912%的球隊價值證明經營大聯盟球隊有多賺。
富比士報導的馬林魚易主案尚未完成，大聯盟發聲明表示尚未收到通知，但就算這次沒能達成交易，羅瑞亞還是會繼續比照這個價格賣球隊，去年4月任天堂賣掉水手隊多數股份時，球隊價值也高達14億美元。
知名記者Ken Rosenthal表示，這些案例說明經營球隊不光是看帳面上的年度營收，球隊本身暴漲的價值才是真正賺頭，但另一方面，資方又在勞資協議中不停抑制球員薪資，未來可能會對雙方的關係形成摩擦。
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