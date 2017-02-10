NBA》技術挑戰賽對戰表出爐 沃爾強碰爵士宅神
2017/02/10 10:37
〔體育中心／綜合報導〕2017年明星賽的技術挑戰賽今公布對戰表，4名後場球員與4名禁區球員分開進行預賽，決賽則上演1大1小爭冠戲碼。
籤表上半部，巫師後衛沃爾（John Wall）碰上爵士搖擺人海沃德（Gordon Hayward），塞爾提克後衛I.湯馬斯（Isaiah Thomas）則碰上太陽後衛布克（Devin Booker）；籤表下半部，國王中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）碰上尼克中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis），鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）迎戰七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）。
技術挑戰賽將在台灣時間2月19日早上9點進行。
技術挑戰賽對戰表。（取自Instagram）
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