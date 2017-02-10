NBA》聯盟下禁令 不准各隊小編上網互酸

To be fair, the NBA 3-point line is really, really far away from the basket. pic.twitter.com/dHusI9cHcW — Trail Blazers （@trailblazers） 2017年1月28日

〔體育中心／綜合報導〕自社交網站風行全球後，NBA各隊之間互動也更加頻繁，但因為火箭與拓荒者的官方推特小編各有1次不當發文記錄，聯盟打算防堵類似情況，因此下令禁止各隊小編、球員在網路上互酸。

1月28日，拓荒者在主場以112：109擊敗灰熊，帕森斯（Chandler Parsons）在比賽中投三分球卻以麵包收場，賽後拓荒者官方推特發文嘲諷：「老實說，NBA三分線真的離籃框很遠、很遠。」帕森斯也在推特上回擊，麥考倫（C.J. McCollum）後來也加入戰局。

據《ESPN》報導，聯盟在1月底特別行文給所有球隊，警告不得再有上社群網站嘲諷對手或裁判的行為。聯盟副主席塔圖姆（Mark Tatum）表示，這種情況相當不妥，會傷害全聯盟的形象、造成外界對NBA的觀感不佳。

2015年4月，當時負責火箭官方推特的小編曾在季後賽時發表動態，用一把手槍和一隻馬的表情符號來表示小牛即將遭淘汰出局，引起軒然大波，火箭後來很快地解雇他，事情才告一段落。

麥考倫直接嗆帕森斯。（取自推特）

2015年4月，火箭官方推特不當發文。（取自推特）