NBA》感嘆聯盟競爭力低下 老皮：只剩魏少和表弟最熱血
2017/02/10 10:39
皮爾斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日前「真理」皮爾斯（Paul Pierce）接受電台訪問時認為現在NBA的競爭不如從前，本季將退役的他感嘆「聯盟和以前差遠了」，皮爾斯說：「我認為聯盟不再和十年前一樣競爭激烈，那時的球星總是愛找彼此麻煩、互噴垃圾話、樹立宿敵。」
皮爾斯說：「現在除了勇士和騎士外，就沒有所謂的宿敵了，個人方面也沒有像是Kobe（Kobe Bryant）對上詹姆斯（LebBron James）這樣的對決組合。」本季效力快艇的皮爾斯，1998-99年球季進入NBA，如今已是征戰19季的老將，創下無數豐功偉業。
皮爾斯覺得擁有80、90年代、2000年早期那種「熱血基因」的球員都幾乎不存在了，現在僅有一、兩個球員，像是魏斯布魯克（Russell Westbrook）和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）心中仍有競爭的烈火，剩下的人幾乎都是另一種態度。
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