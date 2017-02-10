MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
2017/02/10 10:09
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近日提案將故意四壞球改成直接下達指令，不需額外投4球，這可能會讓比賽失去不少樂趣，因為過去就曾經發生投捕故意下達故意四壞球保送戰術，最後竟然騙到打者而投出三振。
1997年，太空人投捕搭檔胡德克（John Hudek）與潘尼亞（Tony Pena）在二三壘有人危機、2好3壞時，作勢要故意四壞球保送前個打席開轟的強森（Brian Johnson），結果胡德克要投球時，潘尼亞立即蹲好接球，強森站著遭三振。
這球引起許多美網友討論，「2好球才下達故意四壞，打者不會覺得怪怪的嗎？」、「這只有在2好球有用吧，有幾名投手會在這種情況故意四壞？」、「這就是為什麼打者要一直保持警覺性」，「棒球有趣的地方就在這！」
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