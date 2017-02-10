網球》休息要緊 納達爾不打鹿特丹

納達爾不打鹿特丹公開賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年澳網強勢回歸的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨晚在臉書上宣布因澳網才剛落幕，考量身體狀態退出下週的鹿特丹公開賽，爭取更多休息時間。

納達爾在貼文說道：「非常抱歉的告訴大家，我將退出下週在鹿特丹的比賽，今年復出之後我在澳網使出全力，正因如此的醫生建議我讓身體充分休息，以免舊傷復發。」

世界排名第3的瓦林卡（Stan Wawrinka）也因膝傷在週二退出比賽，鹿特丹公開賽負責人表示很遺憾的沒有成功邀請到費德爾（Roger Federer）或其他世界排名前5的選手。