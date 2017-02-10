網球》備戰法網 莎娃拿到馬德里外卡

2017/02/10 12:12

莎拉波娃解禁倒數。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）去年因驗出禁藥遭禁賽2年後減為15個月，將在4月26日重返球場，回歸後的表現備受矚目。昨日經主辦單位證實莎娃拿到馬德里公開賽外卡，在法網之前多爭取了一次熱身機會。

莎娃解禁當天就會參加斯圖加特的保時捷大獎賽，與接下來的馬德里公開賽皆為紅土球場讓一年多沒參賽的莎娃在法網之前充份準備。而馬德里公開賽負責人也相當期待莎拉波娃的表現：「她是過去15年表現最好的球員之一，也曾經贏得我們的比賽，相信她會有非常出色的表現。」

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