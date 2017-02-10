網球》備戰法網 莎娃拿到馬德里外卡

莎拉波娃解禁倒數。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）去年因驗出禁藥遭禁賽2年後減為15個月，將在4月26日重返球場，回歸後的表現備受矚目。昨日經主辦單位證實莎娃拿到馬德里公開賽外卡，在法網之前多爭取了一次熱身機會。

莎娃解禁當天就會參加斯圖加特的保時捷大獎賽，與接下來的馬德里公開賽皆為紅土球場，讓一年多沒參賽的莎娃在法網之前充份準備。而馬德里公開賽負責人也相當期待莎拉波娃的表現：「她是過去15年表現最好的球員之一，也曾經贏得我們的比賽，相信她會有非常出色的表現。」