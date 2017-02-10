NBA》被犯規在先？ 詹姆斯扣籃不進找裁判理論（影音）
2017/02/10 11:13
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天與雷霆在奧克拉荷馬對決，戰況相當激烈，不料第2節進行到一半，場上就發生球員與裁判意見相左的情況。
詹姆斯（LeBron James）抄掉亞當斯（Steven Adams）的傳球衝到前場，不料扣籃沒進，身體失去平衡摔倒在地。雖然小將麥克雷（Jordan McRae）撿到籃板補進球，還討到歐拉迪波犯規，但詹姆斯認為自己被犯規在先，激動地找裁判理論。
最後裁判維持原判，麥克雷加罰1球命中，比賽繼續進行。這段畫面被《看台體育》（Bleacher Report）剪輯放上網路，引來許多人議論，有球迷在底下留言：「詹姆斯只知道找裁判哭哭，才不管隊友完成三分打。」、「沒被碰到又假摔，還跟裁判討犯規是怎麼辦到的，笑死我了！」也有人說詹皇確實有被絆倒腳，但應該不至於影響扣籃。
詹姆斯認為自己被犯規在先。（取自影片）
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