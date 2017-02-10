NBA》最狂格林誰能鎮住？勇士主帥給出意外答案

格林的奔放性格常讓主帥柯爾頭痛。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星格林（Draymond Green）作風一向大膽，除了在場上無所畏懼，還敢對杜蘭特（Kevin Durant）使用「激將法」，個性奔放的格林也時常令教練頭痛。但日前勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）接受訪問表示，本季能夠輕鬆收服格林全是因為隊上的魏斯特（David West）。

「格林非常尊敬魏斯特，他是非常好的榜樣。」柯爾說：「魏斯特是一個很棒的人，有智慧、堅強又公正，作為一個團體的領導人非常適合，他甚至懂政治與歷史，也非常樂於助人。威斯特並不寡言，但他更重於傾聽。」

柯爾指出，「格林很容易受激勵，他在上個夏天一直跟我說，除了成為更好的球員、他也想成為更好的人。這表示他必須更學會控制自己，今年的格林也成熟了不少。」

魏斯特。（資料照，美聯社）