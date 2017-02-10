NBA》「手套」裴頓20號球衣 西雅圖體委會非官方退休
2017/02/10 12:08
〔體育中心／綜合報導〕西雅圖體育委員會（Seattle Sports Commission, SSC）今舉辦第82屆「西雅圖體育之星」（Seattle Sports Star of the Year awards）頒獎典禮，並在典禮中退休前超音速傳奇後衛「手套」裴頓（Gary Payton）的20號球衣。
裴頓曾與坎普（Shawn Kemp）率領超音速打進1995-96年的NBA總冠軍賽，最後敗給喬丹（Michael Jordan）率領的公牛，儘管如此，他們還是在超音速隊史佔有一席之地。
西雅圖體育之星是當地一年一度的體育盛事，不僅是出身西雅圖的隊伍或選手，只要效力多年也都能入圍。裴頓來自加州奧克蘭，在超音速效力13年，雖然生涯唯一奪冠是在熱火，但西雅圖仍感謝他為超音速的付出。
裴頓熱愛超音速，曾在球隊改名為雷霆、遷往奧克拉荷馬之後多次表示，不願看到雷霆退休自己或者坎普的球衣，因為他們從來沒有在奧克拉荷馬球迷面前比賽過。
西雅圖體委會退休裴頓球衣。（取自推特）
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