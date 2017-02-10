MLB》全壘打王風光不再 朴炳鎬沒人要被下放3A

2017/02/10 11:37

朴炳鎬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城韓籍打者朴炳鎬上周被球隊DFA（指定讓渡），因為在讓渡時間內，朴炳鎬並沒有被其他球隊撿走，雙城讓他通過程序，下放到3A，不過他仍受邀大聯盟春訓，還是有機會重返大聯盟。

朴炳鎬過去在韓職2度單季破50轟，後來以全壘打王之姿前進美國，不過上季他在雙城出賽62場，繳出12發全壘打24打點，打擊率1成91的成績，表現不盡理想，上周雙城將朴炳鎬放進指定讓渡名單，但未有其他球隊指名，今天球隊通過程序後，他也將暫時待在雙城3A。

不過朴炳鎬仍獲邀大聯盟春訓，如果表現良好，仍有機會回到大聯盟。

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