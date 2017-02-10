NBA》魏少繳第26次大三元追平紀錄 雷霆宰騎士

魏斯布魯克（左）今繳大三元。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆今在主場迎戰東霸天騎士，當家球星魏斯布魯克（R. Westbrook）交出29分、11助攻、12籃板的本季第26次大三元，除了追平歷史單季紀錄第三名，也助隊以118：109在主場留下勝利、避免連敗。

此役雙方打得糾結，首節雷霆雖然以29：21取得優勢，次節旋即遭騎士打出36：26攻勢，上半場結束時，反陷入2分的小幅落後。

易籃後，雷霆再度奮起，在主將魏斯布魯克單節轟11分的帶領下，一度又反超8分，進入末節時，仍以86：82保有優勢，之後也未曾落後，就此順利收下勝果。

這也是魏斯布魯克本季對騎士拿下的第2次大三元，聯盟只剩下馬刺、公牛、黃蜂還沒被他拿過大三元。

詹姆斯（右）。（美聯社）