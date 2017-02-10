NBA》哈登締44次雙十領銜聯盟 22年來後衛第一人
2017/02/10 11:54
哈登。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕火箭今客場以107：95擊敗黃蜂拿下3連勝，當家球星哈登（J.Harden）繳出30分、11籃板、8助攻，成為最大功臣，儘管沒能再完成大三元，他仍在打完55場比賽後就締造本季第44次雙十成績，是聯盟22年來第一個領銜此紀錄的後衛。
上次NBA有後衛可以領銜單季雙十紀錄排行榜的盛況，得追溯到1994-95年球季的爵士「助攻王」史塔克頓，睽違22年後，終於由哈登接下前輩火炬。
本季雙十排行榜中，除了哈登以44次排在第一，居次的是灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）的41次，雷霆魏斯布魯克原本以40次排第三，但他今對騎士比賽還沒打完，就再度達標。
相關新聞
- NBA》魏少繳第26次大三元追平紀錄 雷霆宰騎士
- NBA》被犯規在先？ 詹姆斯扣籃不進找裁判理論（影音）
- NBA》感嘆聯盟競爭力低下 老皮：只剩魏少和表弟最熱血
- NBA》最狂格林誰能鎮住？勇士主帥給出意外答案
- NBA》技術挑戰賽對戰表出爐 沃爾強碰爵士宅神
推薦新聞
-
NBA》被犯規在先？ 詹姆斯扣籃不進找裁判理論（影音）2017/02/10 11:13
-
NBA》最狂格林誰能鎮住？勇士主帥給出意外答案2017/02/10 11:00
-
NBA》感嘆聯盟競爭力低下 老皮：只剩魏少和表弟最熱血2017/02/10 10:39
-
NBA》技術挑戰賽對戰表出爐 沃爾強碰爵士宅神2017/02/10 10:37
-
網球》索菲亞公開賽 頭號種子提姆爆冷出局2017/02/10 10:29