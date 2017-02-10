NBA》哈登締44次雙十領銜聯盟 22年來後衛第一人

哈登。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕火箭今客場以107：95擊敗黃蜂拿下3連勝，當家球星哈登（J.Harden）繳出30分、11籃板、8助攻，成為最大功臣，儘管沒能再完成大三元，他仍在打完55場比賽後就締造本季第44次雙十成績，是聯盟22年來第一個領銜此紀錄的後衛。

上次NBA有後衛可以領銜單季雙十紀錄排行榜的盛況，得追溯到1994-95年球季的爵士「助攻王」史塔克頓，睽違22年後，終於由哈登接下前輩火炬。

本季雙十排行榜中，除了哈登以44次排在第一，居次的是灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）的41次，雷霆魏斯布魯克原本以40次排第三，但他今對騎士比賽還沒打完，就再度達標。