獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥

詹詠然破天荒與「瑞士公主」辛吉絲組雙打 ，姊妹暫時拆夥。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新春過後網壇再傳震撼彈！固定合作3年的詹詠然／詹皓晴，也是國內近年最成功的姊妹檔，上週日台灣女網賽衛冕後確定暫時分手，大詹已應邀與名滿天下的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，下週起聯手力拚杜哈女網雙打連莊！這也是台將破天荒與「神壇上的超級天后」組軍，能否激盪出空前火花？各界都在期待。

「危機就是轉機，辛吉絲是我從小的偶像，能與她搭檔相信是任何選手的畢生榮幸，我會好好把握機會向她學習。」詹詠然表示，小時候看天才洋溢的辛吉絲打球，就已被她全方位球技與迷人丰采深深吸引，沒想到不但受其影響成為職業選手，如今還有這難得機會，與「名人堂」等級的現役傳奇並肩作戰，無疑是陷入瓶頸時「上帝所開的另扇窗」，期待站在巨人肩膀上的大詹說：「有她的加持，我一定能看的更高、更遠。」

27歲的詹詠然成名甚早，與年輕4歲的詹皓晴姊妹情深，場上前後排默契也渾然天成，自家人自2013年起合作，依序贏得中國深圳、2014年英國伊斯特本、2015年泰國芭達雅、美國辛辛那提、日本東京、2016年台灣高雄、卡達杜哈、香港、今年台灣台北共9座WTA巡迴賽雙打金盃，若加上2015年總獎金12.5萬美元（約388萬台幣）、挑戰賽等級的台北海碩盃，累計10冠到手，「10這個數字有點圓滿，或許也正好代表一個階段，因此這時候分開，各自嘗試不同的組合，其實對我和妹妹都好。」

從奧克蘭、雪梨、澳網大滿貫等開季3連敗，到迄今返台4連勝連霸，詹詠然感謝妹妹一路走來的包容和力挺，才能揮別低潮重新奮起，但為了往後更長遠著想，她們也不得不做出調整，以因應競爭激烈且殘酷的職業賽事考驗，「一般雙打組合最多1至2年，差不多就會換人，否則長期下來戰術和打法都僵化固定，很容易被對手研究破解。」

其實詹皓晴支持姊姊決定，也能體諒暫時分道揚鑣的苦衷，接下來與目前女雙排名44、芳齡25的美國好手麥克海兒（ Christina McHale）組軍，「姊姊從小帶著我打球，不論場上場下都很照顧，現在有這麼好的新戰友，很羨慕也替她高興。」小詹非常清楚，彼此為了突破成長，更換身邊伙伴勢在必行，她也相信，拆夥各自修練一陣子，血濃於水的姊妹倆，終究還是得再度合作，「我正好與姊姊良性競爭，等著看吧，說不定接下來我打的更好呢。」