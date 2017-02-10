NBA》公鹿帕克十字韌帶又斷裂 本季報銷

J.帕克需休養一年。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿週四在敗給熱火的比賽後，主力J.帕克（Jabari Parker）第三節就因傷下場，經過診斷後為左膝前十字韌帶斷裂，需要進行手術，加上復健時間約需要一年時間休養，意味著J.帕克將錯過明年的開季，這是也是他三年內第二次左膝前十字韌帶斷裂。

第三節中J.帕克因與防守者肢體碰撞而倒下，雖然沒有直接接觸左膝，仍造成前十字韌帶斷裂，2014年底帕克的前十字韌帶舊已經受傷過，那時的J.帕克僅是一位出賽25場的菜鳥。

這場比賽公鹿才剛迎接傷癒缺席50場的前鋒米德爾頓（khris Middleton），但今傳出J.帕克又因十字韌帶斷裂進傷兵名單，球隊三位核心人物J.帕克、米德爾頓、「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）總是缺一位，令球迷感到失落。

目前公鹿隊成績在J.帕克及字母哥沒受傷的情況下也僅優於墊底球隊，滑落到東部第11名，現在球隊的希望只能放在剛歸隊的米德爾頓身上。

米德爾頓（右）。（資料照，美聯社）