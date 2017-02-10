NBA》沒理由離開衛冕軍 柯佛：想續留騎士
2017/02/10 13:42
柯佛（右）與詹姆斯。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕上個月初才剛從老鷹轉戰騎士，射手柯佛合約將在今年夏天到期，雖然還未想好下一步，但柯佛表示，他希望能續留騎士，和世界上最好的球員一起打球。
「誰不想和世界上最好的球員一起打球呢？」柯佛（Kyle Korver）日前受訪時表示，自己雖然還沒計畫下一步，但他很期待能續留騎士。
柯佛日前在與溜馬一戰中，三分球9投8中，繳出29分5籃板成績，也是他轉戰騎士後所打出的代表作，不過他今天與雷霆一役表現普通，繳8分1籃板。
不過能否續留，柯佛也沒把握，「我知道今年夏天他們（騎士）有很多事情要決定，像是豪華稅的問題」，騎士目前團隊薪資為全聯盟最高，將近1.3億美元（約新台幣40.3億），豪華稅也相當可觀。
但球隊老大「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則給了柯佛很好的評價，「很高興我們可以擁有他，每次當球從他手中投出，我們就相信這球會進。」
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