NBA》誰說書豪不練球？雪地投籃熱血影片曝光（影音）
2017/02/10 13:43
林書豪。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕美國近期天氣寒冷，不少地方都受到暴風雪影響，林書豪今天也分享一段在雪地裡熱血投籃的影片。
「雖然學校放假，可是手感不能放假。」林書豪今天在Line上與球迷們分享一段影片，影片中地上滿是積雪，但他卻在雪地裡投球，展現好手感。
林書豪因為腿傷已缺陣超過20場，外媒報導指出，他有可能會在明星賽結束後歸隊。
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