NBA》麥康諾致命拋投 七六人逆轉魔術中止5連敗 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕麥康諾（T.J. McConnell）在今天比賽最後5.8秒投進致勝一擊，幫助七六人以112：111險勝魔術，中止球隊最近的5連敗。

七六人此役一開始打得非常辛苦，一度以6：21落後15分，不過他們隨即展開反撲，羅德里戈茲（Sergio Rodriguez）與諾埃爾（Nerlens Noel）幫助球隊迎頭趕上，接著薩里奇（Dario Saric）在比數膠著時以三分打與切入上籃穩住領先。半場結束，七六人以55：48領先魔術。

下半場兩隊輪流進攻得手，防守也先後門戶大開，屢次戰成平手。末節魔術靠著裴頓（Elfrid Payton）與奧古斯丁（D.J. Augustin）率全隊將領先拉開。關鍵時刻，七六人薩里奇在魔術禁區上籃超前，魔術則靠伍切維奇（Nikola Vucevic）先拋投得手，之後又封阻伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）的三分線出手。七六人靠麥康諾拋投完成絕殺，終場以1分差帶走勝利。

富尼耶（Evan Fournier）攻下全隊最高的24分、9籃板、8助攻，伍切維奇得到21分、11籃板，伊巴卡（Serge Ibaka）得到16分、3籃板，裴頓得到15分、3助攻；薩里奇得到24分、8籃板，伊利亞索瓦得到16分、4籃板。

麥康諾再當致勝功臣。（美聯社）