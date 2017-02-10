NBA》名人明星賽變身柯瑞？庫班備戰狂練跳投（影音）

〔體育中心／台北報導〕小牛隊老闆庫班（Mark Cuban）對籃球的熱愛眾所皆知，他還一度表示自己在所有NBA老闆中，擁有最豐富的比賽經驗。現在庫班有機會證明自己的球技，他將參與明星賽前的「NBA名人明星賽」。

被問到庫班的球技如何，小牛的球員最清楚，因為庫班有時間就會找他們單挑。常在一旁看比賽的小牛總教練卡萊爾（Rick Carlisle）評論：「庫班很能投，他鐵定會為比賽展現不少技巧和個性。」

後衛哈里斯（Devin Harris）則發現庫班最近練得特別勤勞，「他真的很認真，賽前都能看到他在練習跳投，我非常期待他能好好把握空檔。」

NBA名人明星賽分為東西部兩隊，屆時庫班參加由退役球星「小鋼砲」戴維斯（Baron Davis）領軍的西部隊，對上退役球星「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）帶領的東部隊。

庫班最近積極練球。（取自網路）